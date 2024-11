Lo spagnolo vince 6-3, 7-6. Lo spagnolo di nuovo in campo venerdì contro Zverev

Carlos Alcaraz resta in corsa per qualificarsi alle semifinali delle Atp Finals di Torino grazie al successo ottenuto contro Andrey Rublev in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (8) in un’ora e 38′ di gioco. Il tennista spagnolo, non al meglio della condizione e battuto all’esordio nel torneo da Casper Ruud, tornerà in campo venerdì per affrontare Alexander Zverev. Alle 20.30, per la seconda giornata del gruppo ‘Newcombe‘, si affronteranno proprio Zverev e Ruud.

