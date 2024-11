Il numero 4 del seeding ha vinto 6-2 6-4

Daniil Medvedev si riscatta dopo il ko contro Taylor Fritz all’esordio delle Atp Finals di Torino battendo in due set Alex De Minaur nell’incontro valido per la seconda giornata del gruppo ‘Ilie Nastase’, lo stesso in cui è inserito Jannik Sinner. Il tennista russo si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 20′ di gioco. Grazie a questa vittoria Medvedev, che a fine partita ha festeggiato tappandosi le orecchie, resta ancora in corsa per le semifinali. Il suo prossimo avversario, giovedì, sarà proprio il numero uno del ranking mondiale.

