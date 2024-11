Punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 25' di gioco

Esordio vincente per Jannik Sinner alle Atp Finals 2024 iniziate oggi a Torino. Il tennista azzurro ha battuto nella sessione serale Alex De Minaur, al debutto assoluto nel torneo dei maestri riservato agli otto miglior tennisti della stagione, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 25′ di gioco. Il numero uno al mondo tornerà in campo nella giornata di martedì per la seconda giornata del gruppo dedicato a Ilie Nastase.

Sinner: “È stata una partita difficile, abbiamo iniziato bene”

“Il circuito Atp finisce qui e non c’è posto più bello, grazie di essere venuti. Per me è un grandissimo onore, non ho giocato a Roma e questo mi ha fatto male, è ancora più bello giocare qui su questo campo. L’anno scorso ci siamo arrivati molto vicini (al sucesso, ndr), quest’anno vediamo. Intanto abbiamo iniziato molto bene”, ha dichiarato Sinner nell’intervista flash subito dopo aver battuto Alex De Minaur. “È stata una partita molto difficile, è da un bel po’ che non faccio una partita ufficiale, non ho giocato a Parigi – ha aggiunto – Ci siamo allenati molto bene, qui siamo arrivati una settimana prima per preparare questo torneo”. Adesso il numero del ranking mondiale affronterà Taylor Fritz nella giornata di martedì. “Sarà una partita molto difficile, serve sicuramente meglio di De Minaur – ha spiegato – Oggi sono riuscito a rispondere abbastanza bene, adesso vediamo. Sarà un problema di dopodomani”.

