Il tennista azzurro, vincitore degli Australian Open e degli Us Open, succede a Novak Djokovic

Serata di grande emozione per Jannik Sinner, premiato a Torino con la coppa del numero 1 del Mondo del ranking Atp per il 2024. Il tennista azzurro, vincitore degli Australian Open e degli Us Open, succede a Novak Djokovic. Sinner ha ricevuto il trofeo dalle mani del presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi. “Non c’è posto più bello di festeggiare questo trofeo, Torino è sempre stato speciale dove ho esordito in Coppa Davis e giocato qui tre volte”, ha dichiarato Sinner prima in italiano e poi in inglese.

“Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio team e tutti quelli che mi supportano. Grazie anche ai tifosi”, ha aggiunto ancora Sinner. “È una occasione speciale ricevere il premio qui in Italia“, ha detto ancora. “È un club esclusivo, ce ne sono solo 29, da giovane non pensavo mai di arrivare a questo punto ma con il lavoro ci siamo riusciti. Sono stato molto fortunato”, ha concluso Sinner prima di uscire con la coppa in mano osannato dal pubblico torinese in delirio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata