Il tennista sui social: "Sono ancora infortunato"

“E’ un onore qualificarsi per la Atp Finals di Torino. Non vedevo davvero l’ora di essere lì, ma a causa dell’infortunio non giocherò la prossima settimana”. Lo ha annunciato tramite i social Novak Djokovic che dà così forfait alla competizione che avrebbe dovuto vederlo impegnato a partire dal 14 novembre. “Mi scuso con coloro che avevano intenzione di vedermi – aggiunge il campione serbo – Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. A presto”.

Con il forfait di Djokovic qualificati Ruud, De Minaur e Rublev

Con il forfait di Novak Djokovic, che sui social ha annunciato che non sarà presente a Torino a causa di un infortunio, si chiude ufficialmente la ‘race’ per le Atp Finals. Gli ultimi tre qualificati sono Casper Ruud, Alex De Minaur e Andrey Rublev, attualmente impegnati nei tornei Atp 250 di Metz e Belgrado. I tre vanno ad aggiungersi a Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, già certi di un posto al ‘torneo dei maestri’.

