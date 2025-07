Giubileo, le scuole romane accolgono i giovani pellegrini nelle palestre: "Offriamo assistenza e diamo informazioni"

Il Giubileo dei giovani è entrato nel vivo. Da lunedì 28 luglio i pellegrini hanno cominciato ad arrivare a Roma da tutte le parti del mondo. Nella capitale 400 scuole hanno dato la loro disponibilità a tenere aperte le palestre per ospitare i circa 500 mila fedeli previsti. A gestire le operazioni di accoglienza e sostegno alle tante delegazioni sarà il Comune di Roma attraverso la società “Risorse per Roma” con turni dalle 9 di mattina alle 19 di sera e sistemi di vigilanza per la notte. Nelle palestre non sono previste brandine, tutti dovranno organizzarsi con sacco a pelo e materassini ma avranno a disposizione la colazione con marmellate, cornetti, succhi di frutta e gallette di riso e un kit per l’igiene. “Sono quasi tutti giovani e giovanissimi – racconta Teresa Grillo responsabile tecnica per Risorse per Roma – noi offriamo assistenza, diamo informazioni ci preoccupiamo che abbiamo tutto il necessario. Distribuiremo anche dei gadget con istruzioni in varie lingue”.