Dazi, Salvini: "Ue e commissione sono problema, von der Leyen azzeri Patto Stabilità"

“Aspettiamo di leggere i dettagli” sull’accordo sui dazi ma “a prescindere dai dazi e da Trump, questa Ue e questa Commissione Europea sono un problema per le imprese italiane ed europee, penso solo al disastro del Green Deal. E quindi in attesa di capire come incideranno i dazi di Trump possiamo, da italiani, pretendere che la Commissione Ue cambi delle regole che stanno mettendo fuori mercato le imprese italiane, questo non dipende né da Trump, né da Putin, né da Zelensky”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine a Roma del cda Stretto Messina Spa.

“La Lega non ha mai votato von der Leyen e quelli che oggi si accorgono che forse non è adeguata l’hanno sempre votata fino al mese scorso”, fa notare. Salvini sempre ai cronisti dice che “sarebbe ragionevole da parte di von der Leyen azzerare il Patto di Stabilità“, così come sarebbe “ragionevole” mettere sotto pressione la Banca centrale europea per abbassare i tassi di interesse per riequilibrare il rapporto di cambio euro-dollaro.