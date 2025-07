Roma, Salvini: "Manifesti? Allucinante censura libera espressione"

“Ritengo allucinante la censura nei confronti della libera espressione. Io vado in giro per Roma e Milano e vedo manifesti che inneggiano al comunismo, idee lontanissime da me, ma mai nella vita da amministratore pubblico mi permetterei di strappare, cancellare, vietare o imbavagliare qualcuno”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo, a margine a margine del cda Stretto Messina Spa, sulla decisione del comune di Roma di rimuovere i cartelloni del Carroccio sul Dl sicurezza, accusandoli di razzismo.

“Andassero a sgomberare le case occupate abusivamente. Son passato davanti a una stazione di polizia, per venire qui, e ho contato 5 monopattini contromano senza casco”, segnala il ministro dei Trasporti che conclude: “Penso che il sindaco di Roma possa occuparsi di tanti problemi della città senza andare in giro a far strappare i manifesti”.