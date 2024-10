Il numero uno del mondo scende in campo alle 18:30. In palio 5,5 milioni di euro

Al via il Six Kings Slam, il torneo di esibizione nel quale si affronteranno i migliori tennisti del mondo. A Riyad, in Arabia Saudita, si sfideranno Jannik Sinner, Carlos Alcaraz Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune.

Stasera l’esordio di Sinner

Il primo ad andare in scena è l’azzurro, numero uno Atp, impegnato alle 18:30 contro Medvedev, numero cinque del ranking. I due si sono affrontati 14 volte in passato e il bilancio è di 7-7. L’azzurro, però, è il favorito dopo averlo sconfitto ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai con un secco 6-1 6-4. Il vincitore di questo match poi se la vedrà con Djokovic, giovedì 17 ottobre.

Più tardi, invece, alle ore 20, si sfideranno Alcaraz e Rune: chi trionfa, tra lo spagnolo e il danese, giocherà contro Nadal che di recente ha annunciato il suo addio al tennis.

Cosa si vince

La competizione saudita può contare su un montepremi ricchissimo. Ognuno dei sei fuoriclasse, solo per la partecipazione, incassa circa 1,4 milioni di euro. Chi vince il torneo si aggiudica la bellezza di 5,5 milioni. In palio però non c’è alcun punto valido per la classifica Atp dato che questo torneo non fa parte del circuito professionistico internazionale.

مواجهة استثنائية بين دانييل ميدفيديف ويانيك سينر ضمن بطولة Six Kings Slam🔥😍 ذا فينيو 📍

16 أكتوبر 🗓 An extraordinary showdown between Daniil Medvedev and Jannik Sinner, in the #SixKingsSlam tournament 🔥😍 Venue 📍

October 16 🗓 احجز تذكرتك الآن 🎟

Book your ticket now… pic.twitter.com/awYzL6ZzoG — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 15, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata