Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha parlato della terza edizione delle ATP Finals nel capoluogo piemontese, a margine della cerimonia del sorteggio: “Siamo contenti che i vertici delle ATP siano soddisfatti di come stiamo lavorando, i risultati sono assolutamente positivi. Questa è una condizione necessaria ma non sufficiente per tenere nei prossimi anni le ATP a Torino. Siamo molto determinati, si è costruita in questi anni una squadra che sta lavorando davvero bene insieme. I competitor hanno mezzi finanziari illimitati” ma aggiunge infine il sindaco Lo Russo “venderemo cara la pelle”.

