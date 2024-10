Il tennista altoatesino, grazie alla semifinale vinta contro Macháč, ha ottenuto la matematica certezza di chiudere l’anno da numero 1 al vertice della classifica

Jannik Sinner ha conquistato il Masters 1000 di Shanghai vincendo contro Novak Djokovic per 7-6(4) 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Una prestazione perfetta quella dell’altoatesino che, dopo un primo parziale equilibrato, si è imposto con freddezza e decisione sul fuoriclasse serbo, numero quattro del ranking. Per il tennista azzurro, numero uno del mondo, si tratta del 17° titolo in carriera (il settimo del 2024) e della 65° vittoria stagionale (nuovo record personale). A 23 anni è diventato così il più giovane campione di sempre a Shanghai.

HE’S DONE IT AGAIN 👑

A masterclass in Shanghai as @janniksin becomes the youngest champion and the first player since Djokovic in 2020 to win consecutive ATP Masters 1000 titles! 🌟 @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/g78cpEuSPd

— ATP Tour (@atptour) October 13, 2024