L'azzurro con un doppio 7-6 si regala la sfida contro il danese Rune

Parte bene il Masters 1000 di Shanghai per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro, numero 44 al mondo nel ranking Atp, è approdato al secondo turno battendo l’australiano Christopher O’Connell, numero 77 del mondo, in due set. 7-6 (11-9), 7-6 (8-6) il punteggio in favore del romano, che al secondo turno troverà il numero 14 del ranking, il danese Holger Rune.

