Lo spagnolo affronterà il vincente della sfida tra Sinner e Bu

Carlos Alcaraz approda alla finale del torneo Atp 500 di Pechino. Lo spagnolo, numero 3 della classifica Atp, ha sconfitto il russo Daniil Medvedev, numero 5 Atp e 3 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 26 minuti. Alcaraz attende ora il vincente della sfida tra l’azzurro Jannik Sinner, e il cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking.

Doppio Bolelli-Vavassori in finale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori festeggiano la quinta finale stagionale. Nella semifinale del China Open, ATP 500 di scena sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center di Pechino (duro – montepremi di 3.720.165 dollari), gli azzurri hanno sconfitto 76(1) 62 l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic. Bolelli e Vavassori hanno vinto due titoli nel 2024, a Buenos Aires e Halle, e giocato altre due finali, entrambe in tornei dello Slam all’Australian Open e al Roland Garros. Per Bolelli e Vavassori, il China Open è un’occasione per aumentare le chances di qualificarsi per le Nitto ATP Finals. Gli azzurri sono infatti saliti al terzo posto nella Live Race, scavalcando Max Purcell e Jordan Thompson, che non giocano questa settimana, fermi a 4.895 punti. Vincendo il titolo Bolelli e Vavassori possono arrivare a 5.360 rendendo più solida la loro posizione nella classifica basata sui soli risultati stagionali delle coppie di doppio, alle spalle degli unici team già sicuri di un posto a Torino, Marcelo Arevalo/Mate Pavic e Marcel Granollers/Horacio Zeballos. In finale affronteranno Harri Heliovaara/Henry Patten, finlandese il primo e britannico il secondo, settimi nella Race di doppio, o la coppia formata da Jamie Murray e dall’australiano John Peers.

