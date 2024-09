Per quanto riguarda le donne, Paolini rimane al quarto posto della classifica Wta

L’Italia sorride alle nuove classifiche mondiali di tennis, sia quella maschile che quella femminile. Jannik Sinner è sempre il numero uno del ranking Atp. L’azzurro guarda tutti dall’alto con 11180 punti. Al secondo posto c’è Alexander Zverev a 7075, terzo Carlos Alcaraz a quota 6.690, quarto posto per Novak Djokovic a 5560. Oltre all’altoatesino, sono sei gli italiani presenti nella top 50: Lorenzo Musetti è 19° con 2345 punti, Flavio Cobolli 32° con 1482 punti, Matteo Arnaldi 33° con 1390, Luciano Darderi 41° con 1271. Matteo Berrettini è 43° con 1165 punti, Lorenzo Sonego 50° con 1081 punti.

Per quanto riguarda le donne Jasmine Paolini rimane al quarto gradino della classifica Wta con 4865 punti. In testa c’è la polacca Iga Swiatek a quota 8285. Dietro di lei c’è la Bielorussa Aryna Sabalenka a 7876, terza la kazaka Elena Rybakina a 4981. Per trovare un’altra azzurra bisogna poi scendere fino al 57° posto della graduatoria occupato da Elisabetta Cocciaretto (881 punti).

