La 28enne numero 5 del mondo ha perso col punteggio di 6-3 6-3

Finisce agli ottavi l’avventura di Jasmine Paolini agli Us Open di tennis, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. L’azzurra ha ceduto in due set contro la ceca Karolina Muchova con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e nove minuti di gioco.

