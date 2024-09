La certezza matematica è arrivata con la vittoria del Brasile sul Belgio

L’Italia accede alle Finals della Coppa Davis 2024 di tennis, a Malaga. La qualificazione matematica è arrivata con la vittoria del Brasile contro il Belgio per 2-0 nel match di sabato del Gruppo A, quello in cui è inserita anche la squadra azzurra, alla Unipol Arena di Bologna. Per i brasiliani, Joao Fonseca ha battuto Raphael Collignon e Thiago Monteiro ha vinto in rimonta la sua partita contro Zizou Bergs, con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 7-5. Per gli azzurri sarà dunque ininfluente il risultato della sfida con l’Olanda di domenica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata