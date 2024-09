I giornali sportivi, e non solo, di tutto il mondo celebrano la conquista del secondo titolo Slam per l'azzurro

Sui media internazionali, non solo quelli sportivi, trova spazio il trionfo di Jannik Sinner agli Us Open. Il titolo de L’Equipe è ‘Implacabile‘. “Arrivato a New York dopo il caso doping ha conquistato il secondo titolo dello Slam e fatto doppietta Australian Open-Us Open – scrive il quotidiano sportivo francese – il numero 1 del mondo si afferma come miglior giocatore del mondo sul veloce”.

“Sinner eguaglia la doppietta di Alcaraz negli Slam e conferma il ricambio generazionale”, scrivono gli spagnoli di ‘Marca’, mentre ‘As’ sintetizza “Sinner si vendica a New York”. Il riferimento è al caso doping, citato anche dall’inglese Bbc: “Sinner si gode la vittoria agli Us Open dopo una preparazione difficile”.

“L’ultima volta che Jannik Sinner ha gareggiato a New York, c’erano ancora molti punti interrogativi sul suo percorso verso la grandezza”, sottolinea il ‘Guardian’. “Un anno dopo, la vita è cambiata oltre ogni misura. Sinner conclude questo soggiorno a New York dopo essersi affermato come la forza dominante sui campi in cemento e di gran lunga il giocatore più costante al mondo”. “Sinner batte Taylor Fritz e vince gli Us Open, estendendo il digiuno nel singolare del Grande Slam del tennis maschile americano”, evidenzia la Cnn.

