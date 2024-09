L'azzurro conquista la seconda finale slam in carriera. , 7-5 7-6 6-2 il punteggio

Jannik Sinner batte in semifinale il britannico Jack Draper, numero 25 Atp, e conquista la finale degli Us Open, sua seconda finale Slam in carriera. L’azzurro, primo italiano di sempre a raggiungere l’ultimo atto a Flushing Meadows nel tabellone maschile, ha avuto la meglio in tre set, 7-5 7-6 6-2. Dopo la vittoria a Melbourne, negli Australian Open, il numero uno nel mondo punta a vincere il secondo Slam nel 2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata