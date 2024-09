L'azzurro si è imposto in 4 set con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4

Jannik Sinner continua la sua marcia agli Us Open, ultima prova stagionale dello Slam. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha superato quello che sulla carta era l’ostacolo più alto, il russo Daniil Medvedev, numero 5 del seeding, che lo aveva battuto a Wimbledon. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 con l’unico passaggio a vuoto nel secondo set. In semifinale il 23enne altoatesino se la vedrà con il sorprendente britannico Jack Draper che nei quarti ha eliminato l’australiano Alex de Minaur in tre set per 6-3 7-5 6-2. L’altra semifinale vedrà di fronte due americani Frances Tiafoe e Tylor Fritz.

Sinner: “Migliori sensazioni da inizio torneo, sono felice”

“Posso essere contento di come ho cambiato gioco. I primi due set sono stati strani. Nel secondo ero sotto 0-5 ma avevo avuto sempre chance. Il quarto è stato il più combattuto, sono rimasto lì mentalmente. Sono contento, mi ha dato fiducia vincere Cincinnati per venire qua. Oggi andavo un po’ a momenti ma come sensazione in campo è stata la migliore da inizio torneo”, ha affermato ai microfoni di Super Tennis Sinner dopo la vittoria. “Lo conosco bene in campo e fuori, non ha ancora perso un set qui, sta giocando davvero bene. Per ora mi godo questa vittoria, ci sarà tempo per pensare poi a Jack”.

Medvedev: “Sinner sceglie colpo giusto al momento giusto”

Medvedev non può che togliersi il cappello davanti al campione azzurro. “Parliamo di uno dei migliori giocatori al mondo, sempre complicato da affrontare. Lui sceglie il colpo giusto al momento giusto“, ha ammesso il tennista russo. “Non sono soddisfatto del modo in cui ho giocato, anche perché in campo ero teso. Non sono contento di me stesso e giustamente vado a casa. Il tennis è fatto di oscillazioni: ho giocato meglio nel secondo e nel quarto set, mentre il terzo è stato peggio del primo. Qui è difficile controllare i rimbalzi delle palline, su questi campi è sempre complicato”.

