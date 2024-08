Esordio ok per Arnaldi, fuori Fognini. In campo tra gli uomini anche Cobolli. Tra le donne esordio vincente di Cocciaretto

Seconda giornata di Us Open, e dopo le vittorie di Lorenzo Musetti contro lo statunitense Opelka e di Matteo Berrettini contro lo spagnolo Ramos Vinolas, oggi è il giorno dell’esordio di Jannik Sinner. Il tennista numero uno del mondo, dopo le vicende legate alla sua positività al Clostebol, torna in campo contro lo statunitense McDonald. Esordio sfortunato per Fabio Fognini, superato in tre set dal ceco Machac, vince invece 6-3 6-2 6-1 Matteo Arnaldi contro lo statunitense Svajda. Nella notte esordio per Flavio Cobolli contro l’australiano Duckworth.

In campo femminile è il giorno dell’esordio per Jasmine Paolini, numero 5 del seeding, che sfida la canadese Andreescu in un primo turno molto insidioso. La sua compagna di doppio Sara Errani, con cui Paolini si è laureata campionessa olimpica a Parigi, ha invece superato l’ostacolo rappresentato dalla spagnola Bucsa accedendo così al secondo turno. Al via in maniera positiva anche il torneo di Elisabetta Cocciaretto, che ha vinto in due set contro l’ucraina Baindl.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata