Il tennista toscano ha sconfitto Opelka con il punteggio di 7-6 (3) 1-6 6-1 7-5

Lorenzo Musetti vola al secondo turno degli Us Open, ultimo Slam della stagione. L’azzurro, numero 18 del tabellone, si è imposto per 4 set sull’americano Reilly Opelka. 7-6 (3) 1-6 6-1 7-5 il risultato finale in due ore e 55 minuti di gioco. Nel prossimo turno il toscano se la vedrà contro il serbo Miomir Kecmanovic. Nulla da fare invece per Luciano Darderi. Il 22enne si è arreso in 4 set all’argentino Sebastian Baez, numero 22 del seeding, per 6-4 6-7 6-0 7-6 in 3 ore e 35 minuti.

