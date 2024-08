Il tennista azzurro numero uno del mondo questa sera sarà in campo per gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati

Jannik Sinner compie 23 anni. Sui social tanti i post per il numero uno al mondo, tra cui quello dell’Italia Team: “È il tennista numero uno al mondo! – si legge – È stato il primo italiano a vincere l’Australian Open e, assieme agli azzurri, l’anno scorso ha riconquistato la Coppa Davis dopo 47 anni. Oggi all’ora di cena sarà in campo per gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati contro l’australiano Jordan Thompson! Buon compleanno a Jannik Sinner!”. Anche la Fitp fa gli auguri all’altoatesino su X: “Oggi il miglior tennista al mondo compie 23 anni. Tanti auguri, Jannik”, si legge nel post della Federazione Italiana Tennis e Padel.

È il tennista numero 1 al mondo! 😌 È stato il primo italiano a vincere l’Australian Open e, assieme agli azzurri, l’anno scorso ha riconquistato la #DavisCup dopo 47 anni! 😯 Oggi all’ora di cena sarà in campo per gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati contro l’australiano… pic.twitter.com/9KKrxlNWHo — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 16, 2024

Oggi il miglior tennista al mondo compie 23 anni. Tanti auguri, Jannik ❤️🎂 pic.twitter.com/OVFlgUJXhu — FITP (@federtennis) August 16, 2024

