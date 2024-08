La numero 5 del mondo ha sconfitto la russa Anastasia Potapova. Niente da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto

Esordio vincente per Jasmine Paolini nel torneo Wta 1000 sul cemento di Cincinnati. L’azzurra, numero 5 del mondo e del seeding, ha sconfitto la russa Anastasia Potapova con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-3. Agli ottavi, Paolini è attesa dal match contro l’altra russa Mirra Andreeva. Niente da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla bielorussa numero 3 del mondo Aryna Sabalenka per 6-3, 6-4.

