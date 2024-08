A Casa Italia la soddisfazione del carrarino: "La maglia azzurra mi ha dato energia"

“Questa medaglia pesa tantissimo, più che altro per come ero arrivato e per come avevo preparato queste Olimpiadi”. Lorenzo Musetti racconta così, a Casa Italia, la splendida medaglia di bronzo conquistata nel torneo olimpico di singolare maschile ai Giochi di Parigi, 100 anni esatti dopo quella vinta da Uberto de Morpurgo. Nel torneo olimpico Musetti si è dovuto arrendere, in semifinale, solo a uno stratosferico Novak Djokovic, che poi ha conquistato la medaglia d’oro contro Carlos Alcaraz. “C’era tanta stanchezza. Con la maglia azzurra ho sentito davvero poco tutti i dolori del mese arretrato e credo che mi abbia dato l’energia e la voglia di aggiungere una medaglia a questo medagliere e di venire qua con le ragazze a festeggiare. Ce lo meritiamo. Siamo un bel gruppo. È stata una vittoria non solo nostra, ma di tutta la delegazione del tennis e di tutti gli italiani”, ha aggiunto Musetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata