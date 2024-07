Il tennista di Carrara, dopo la prima semifinale in carriera, guadagna nove posizioni in classifica

Jannik Sinner resta in vetta al ranking Atp dopo Wimbledon con 1100 punti di vantaggio su Novak Djokovic e 1440 su Carlos Alcaraz, trionfatore ieri in finale proprio contro il campione serbo. La prima semifinale Slam in carriera ha proiettato invece in Top 20 Lorenzo Musetti, che guadagna nove posizioni ed è numero 16 del mondo questa settimana, a una lunghezza dal best ranking di numero 15 raggiunto la scorsa estate. Nelle gerarchie del tennis maschile italiano, sorpasso al terzo posto di Luciano Darderi (35, +2) su Matteo Arnaldi (39, -4).

Salgono nel ranking Atp anche Fognini, Travaglia e De Minaur

Si segnalano anche i progressi di Fabio Fognini, che torna tra i primi 80 del mondo (80, +14) grazie al terzo turno a Wimbledon, e di Stefano Travaglia (228, +15) per effetto dei due ottavi di finale Challenger a Modena e Trieste. Musetti è il giocatore che ha guadagnato più posizioni tra i primi 20 del mondo questa settimana. L’altro movimento di rilievo è l’ascesa di Alex De Minaur che si è qualificato per i quarti a Wimbledon anche se non è potuto scendere in campo contro Novak Djokovic. Questo risultato gli fa guadagnare tre posizioni e raggiungere il nuovo best ranking al numero 6.

La corsa per le Nitto Atp Finals di Torino, dal 10 al 17 novembre

Vincendo Wimbledon, Carlos Alcaraz è a soli 250 punti da Jannik Sinner nella Pif Atp Live Race To Turin, la classifica sempre aggiornata basata sui risultati stagionali che offre un quadro della corsa per le Nitto Atp Finals di Torino, dove si è virtualmente qualificato Djokovic grazie alla finale raggiunta a Wimbledon che gli ha permesso di guadagnare sette posizioni e salire al sesto posto nella Live Race. Il torneo è in programma dal 10 al 17 novembre nel capoluogo piemontese. Il serbo punta a qualificarsi per la 17ma volta: se dovesse riuscirci, eguaglierebbe Rafa Nadal al secondo posto tra i giocatori con più qualificazioni nel torneo. Dei tennisti che occupano le prime otto posizioni nella Live Race, solo Alex De Minaur non ha mai giocato le Finals. L’australiano è settimo con 240 punti di vantaggio sul greco Stefanos Tsitsipas, ottavo.

