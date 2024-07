Sette gli italiani in scena in tre tornei

Giornata ricca di gare per il tennis italiano. Saranno sette gli azzurri a scendere in campo in tre differenti tornei del circuito Atp in Austria, Croazia e Stati Uniti. Matteo Berrettini sarà il primo. Il romano sfiderà il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero 2, a Kitzbuhel, non prima delle 14.50.

Atp Umag: oggi in campo Musetti, Cobolli, Fognini, Darderi e Sonego

Il primo a scendere in campo all’Atp 250 di Umag sarà Lorenzo Musetti, che, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, affronterà l’argentino Marco Trungelliti, partendo coi favori del pronostico. In Croazia sono impegnati anche Fabio Fognini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Il tennista sanremese se la vedrà con l’asiatico Tseng, mentre Cobolli sfiderà il serbo Dusan Lajovic, numero 53 del ranking. Lorenzo Sonego e Luciano Darderi affronteranno, rispettivamente, il giovane giocatore ceco Jakub Mensik e il francese Alexandre Muller.

Bellucci unico italiano ad Atlanta

Mattia Bellucci è invece l’unico italiano impegnato sul cemento di Atlanta. Il classe 2001 affronterà il veterano Adrian Mannarino, numero 32 della classifica Atp, non prima delle 20.30.

