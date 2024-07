6-7, 6-4, 6-3 in due ore e 41 minuti di partita

Grande prestazione di Mattia Bellucci all’Atp 250 di Atlanta. Il 23enne di Busto Arsizio, reduce dal match vinto per ritiro di Vukic nel terzo set, è sceso in campo contro un giocatore molto esperto e ostico come Adrian Mannarino, testa di serie numero 2. Bellucci ha sconfitto il 36enne francese con il punteggio finale di 6-7, 6-4, 6-3 in due ore e 41 minuti di partita.

Grande equilibrio nel primo set, dove entrambi non concedono nulla al servizio, fino all’interruzione per pioggia. Al tie-break è il tennista azzurro ad avere la meglio per 8-6. Nel secondo set, Mannarino strappa il servizio al classe 2001 nel terzo game, gestisce il vantaggio e chiude il parziale sul 6-4. Terzo set anch’esso in equilibrio fino all’ottavo game, quando Bellucci conquista il break e si aggiudica l’incontro. L’azzurro ora se la dovrà vedere con un altro francese, Arthur Rinderknech.

