Il tennista altoatesino ha la tonsillite: "Perdere i Giochi è grandissima delusione"

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. Il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp, deve rinunciare ai Giochi a causa di una tonsillite. Per la seconda volta in tre anni il numero 1 del tennis mondiale dà quindi forfait ai Giochi Olimpici.

La scelta di oggi è stata prudenziale visto che sarebbe sceso in campo debilitato dallo stato influenzale. Ieri infatti l’azzurro non era partito con la squadra per qualche linea di febbre. Lo scorso 3 luglio del 2021 Sinner annunciò invece la rinuncia per i Giochi di Tokyo. Una decisione “dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentrarmi sulla mia crescita. Ho bisogno di questo tempo per lavorare sul mio gioco, il mio obbiettivo è diventare un miglior giocatore in campo e fuori”, come fece sapere a suo tempo l’altoatesino.

Sinner: “Grandissima delusione”

“Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra, ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo”. Così su X Jannik Sinner commenta il forfait, per tonsillite, alle Olimpiadi di Parigi. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia”, scrive ancora il numero 1 al mondo.

Binaghi: “Ritiro Sinner un grandissimo dispiacere”

“Un grandissimo dispiacere, in particolare per il ragazzo che ci teneva tanto e per i tantissimi sportivi italiani che aspettavano di vederlo in campo. Purtroppo, riviviamo il dramma che abbiamo conosciuto agli Internazionali”. Così il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, appresa la notizia del forfait di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Auguro a Jannik di rimettersi al più presto, sono convinto che lo vedremo al meglio delle forze agli Us Open, un torneo che tutti gli italiani potranno vedere integralmente e gratuitamente in chiaro”, ha aggiunto Binaghi.

Panatta: “Assenza Sinner grande dispiacere, era papabile per oro”

“È un peccato, era un papabile per la medaglia d’oro. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo”. Così a LaPresse, Adriano Panatta, commenta il forfait di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’assenza di Sinner è un fulmine a ciel sereno, ma Panatta confida nello stato di forma del tennis azzurro: ” Non disperiamo, abbiamo la Paolini, la Errani e poi abbiamo anche Musetti che gioca bene, Darderi, senza dimenticare i doppi”, ha aggiunto Panatta.

Pietrangeli: “Assenza Sinner un vero peccato, era uno dei favoriti”

“Che brutta notizia, un vero peccato. Era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano. Aveva buona possibilità di giocarsela fino in fondo. Ma questi italiani… vanno su e giù, un giorno sta bene uno, una volta l’altro. Vedi Berrettini adesso”. Così a LaPresse Nicola Pietrangeli, nel commentare il forfait di Jannik Sinner, numero uno al mondo per una tonsillite. “Ora Jannik deve aspettare altri quattro anni e chissà quanto cose succedono da qui al prossimo quadriennio, dispiace a tutti. In questo momento il tennis italiano è il numero uno al mondo”, ha aggiunto.

