Per la tennista azzurra si tratta della quinta Olimpiade in carriera

Andrea Vavassori e Sara Errani. Sono loro i componenti della coppia che rappresenterà l’Italia Team nel torneo di doppio misto di tennis a Parigi 2024. Entrambi grandi specialisti, per il torinese classe ’95 si tratta della prima esperienza olimpica in carriera: oltre al misto, il numero 9 della classifica ATP di doppio giocherà anche il maschile al fianco di Simone Bolelli. La numero 16 del ranking WTA di specialità è invece l’unica atleta Italia Team arrivata in Francia per disputare la quinta Olimpiade in carriera: nessuna come lei a Parigi 2024. Errani è iscritta anche al doppio femminile con Jasmine Paolini.

Meloni attesa ai Giochi dopo missione in Cina

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, sta valutando di recarsi a Parigi per i Giochi Olimpici. La premier sarà impegnata a fine mese in Cina per una missione che la porterà prima a Pechino e poi a Shanghai. Al termine dalla trasferta dovrebbe quindi essere inserita nell’agenda di Meloni la tappa in Francia prima del rientro a Roma previsto ad inizio agosto.

