Sui social aveva detto di "voler passare all'azione"

Un 18enne è stato fermato stamattina in Francia nell’ambito di un’inchiesta aperta alla procura nazionale anti-terrorismo perché sospettato di avere pianificato un’azione violenta da compiere durante i Giochi Olimpici. Lo riporta Le Parisien, precisando che il giovane è stato fermato nel dipartimento di Gironda dagli agenti della Direction générale de la sécurité intérieure (Dgsi), i servizi interni. Descritto come radicalizzato, il sospettato è stato individuato dopo che aveva evocato sui social network la sua volontà di passare all’azione commettendo un atto violento, in particolare durante l’evento sportivo. Secondo quanto risulta a Le Parisien, il fermo è avvenuto per “associazione criminale terroristica“. Le indagini sono appena iniziate e devono ancora accertare la veridicità del piano ed eventualmente a che punto si trovasse. Il giovane può essere tenuto in custodia dalla polizia per un massimo di 96 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata