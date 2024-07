È probabile a questo punto che l'azzurro parta giovedì, quando è in programma il sorteggio del tabellone

Slitta la partenza per Parigi 2024 di Jannik Sinner, originariamente prevista per oggi, martedì 23 luglio. Il tennista azzurro – secondo quanto apprende LaPresse – ha la febbre ed è stato costretto a posticipare il viaggio. È probabile a questo punto che il numero uno del ranking Atp parta per la Francia nella giornata di giovedì, quando è in programma il sorteggio del tabellone del torneo olimpico di tennis, che verrà disputato sui campi del Roland Garros. Le prime partite inizieranno sabato.

