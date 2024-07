Il tennista azzurro dopo l'eliminazione ai quarti di finale contro Medvedev

“Grazie mille per lo straordinario supporto qui nel Regno Unito e a Wimbledon per questo grande torneo. È uno dei momenti salienti dell’anno. Ieri non doveva andare così, congratulazioni a Daniil per la bella partita. Ci vediamo l’anno prossimo, Wimbledon”. Così su X il numero 1 al mondo Jannik Sinner dopo l’eliminazione di ieri avvenuta per mano del tennista russo Daniil Medvedev.

