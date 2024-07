Primo titolo in carriera per il portoghese

Nulla da fare per Rafael Nadal. Il tennista spagnolo, oggi numero 261 del ranking, ha perso la finale dell’Atp 250 di Bastad, in Svezia. Il maiorchino è stato sconfitto in due set (6-3, 6-2) dal portoghese, numero 51 al mondo, Nuno Borges al termine di un match durato circa un’ora e mezza. Primo titolo Atp in carriera per il portoghese, mentre la leggenda maiorchina, in finale per la prima volta dopo quella nel 2o22 al Roland Garros, manca la 93esima vittoria da professionista, ricevendo comunque gli applausi a scena aperta del pubblico svedese.

Troppo stanco e impreciso, Nadal subisce il break per tre volte all’inizio della partita, lasciando a Borges il parziale con il risultato di 6-3. A differenza dei quarti e della semifinale, non arriva la reazione nel secondo set e il portoghese strappa il servizio allo spagnolo nel quinto e nel settimo gioco, chiudendo il secondo set sul 6-2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata