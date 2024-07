Il trofeo esposto alla Galleria Civica Craffonara di Riva del Garda

“È stata una vittoria strepitosa, un progetto che parte da lontano. È bello condividere la Coppa Davis con gli italiani e gli appassionati che hanno sofferto con noi per raggiungere la vittoria”. Lo ha dichiarato Filippo Volandri, capitano della Nazionale di tennis, intervenendo la sera di lunedì 15 luglio a Riva del Garda, in Trentino, dove la Coppa Davis è stata in mostra alla Galleria civica Craffonara facendo registrare il tutto esaurito. “A settembre inizierà la difesa della Coppa. Speriamo di non aspettare altri 47 anni per portarla a casa. Vincere la Davis è stata una vittoria più sociale che sportiva perché tantissime persone che non avevano mai visto il tennis in vita loro, il 26 novembre, in qualche modo, si sono collegate per vedere giocare questa squadra di ragazzi straordinari”, ha aggiunto Volandri.

