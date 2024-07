L'azzurro soffre, ma supera Hanfmann in 4 set

Qualche patema d’animo per Jannik Sinner, costretto a faticare quattro set nel match di esordio al torneo di Wimbledon. L’azzurro, per la prima volta in un Major da numero uno del mondo, ha sconfitto 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 il tedesco Yannick Hanfmann in tre ore esatte di gioco.

Sinner, al secondo turno, si regala così il derby azzurro contro Matteo Berrettini. Il romano, finalista nello Slam londinese nel 2021, ha regolato in quattro set il pericoloso ungherese Márton Fucsovics.

Tra gli altri risultati, buon esordio del campione uscente Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, che affrontava il 21enne estone Mark Lajal, ha sofferto un paio di set, ma si è imposto con i parziali di 7-6, 7-5, 6-2.

