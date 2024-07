Tanti gli italiani ai blocchi di partenza: esordi anche per Arnaldi, Fognini, Bellucci, Sonego, Errani e Trevisan

Al via oggi il torneo di Wimbledon, prestigioso terzo appuntamento Slam dell’anno sull’erba britannica. Tanti gli italiani in campo oggi, tra cui il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che sfiderà il tedesco Hanfmann. In caso di vittoria, potrebbe esserci derby italiano al secondo turno contro Matteo Berrettini, in caso l’azzurro riesca a superare a sua volta l’ungherese Fucsovics.

Oggi inizia anche il torneo di Matteo Arnaldi, che incrocia lo statunitense Tiafoe, e quello di Fabio Fognini, che sfiderà il francese Van Assche. Nel pomeriggio esordio anche per Mattia Bellucci contro lo statunitense Ben Shelton e per Lorenzo Sonego contro l’argentino Navone.

Nel tabellone femminile, esordio per la numero 7 del mondo Jasmine Paolini contro la spagnola Sorribes Tormo, per Sara Errani contro la ceca Noskova e per Martina Trevisan che sfiderà la statunitense Madison Keys.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata