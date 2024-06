Il tennista azzurro ha vinto il match per 6-3 7-5. Ora incontrerà Thompson

Lorenzo Musetti ha conquistato la semifinale dell’Atp sull’erba del Queen’s. Il tennista azzurro, numero 30 al mondo, ha battuto il britannico Billy Harris, numero 162 del ranking, in due set (6-3, 7-5) al termine di un match durato poco più di un’ora e mezza. Il prossimo avversario sarà l’australiano Jordan Thompson che ha superato l’americano Taylor Fritz.

Stuttgart – SF@QueensTennis – SF ✅@Lorenzo1Musetti continues his fine grass court campaign 6-3, 7-5 over Harris #cinchChampionships pic.twitter.com/d2Kej5iN7o

— ATP Tour (@atptour) June 21, 2024