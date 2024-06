L'azzurro si è imposto per 6-2 6-7 7-6

Jannik Sinner fatica ma accede alla semifinale del torneo Atp 500 di Halle, in Germania, che si disputa su campi in erba. L’altoatesino, numero uno al mondo, ha battuto nei quarti, in tre set, il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 41 del ranking, con il punteggio di 6-2 6-7(1) 7-6(3) in 2 ore e 33 minuti di gioco. Il padrone di casa ha messo a dura prova l’azzurro, annullando ben sedici palle break. Sinner è atteso dal vincente della sfida tra il cinese Zhizhen Zhang e lo statunitense Christopher Eubanks.

