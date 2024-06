Il presidente dell'Atp a LaPresse: "Avere in vetta un giocatore italiano è un onore"

Il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi si congratula con Jannik Sinner, che da lunedì diventerà ufficialmente n° 1 del mondo. “E’ una cosa fantastica, sono contentissimo per lui. Secondo me arrivare in vetta alla classifica mondiale è il raggiungimento più duro per un giocatore di tennis e ora avere lì un giocatore italiano, oltre che per il ruolo che ricopro da presidente Atp, è veramente un onore”, ha detto Gaudenzi a LaPresse. “Ora il mio augurio è anche quello di andare avanti e vincere il Roland Garros ma questa impresa resta la più difficile ed è una pagina di storia memorabile”, aggiunge Gaudenzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata