La tennista italiana ha superato la russa Avanesjan 4-6 6-0 6-1

Jasmine Paolini si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. L’azzurra, numero 15 del mondo, ha sofferto più del previsto per battere in rimonta la russa Elina Avanesyan, numero 70 Wta, con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-1. Nei quarti affronterà la numero 4 del mondo la kazaka Elena Rybakina.

Paolini, alla sesta partecipazione, finora non aveva mai vinto due partite di fila al Roland Garros, pertanto sarà la sua prima qualificazione tra le migliori otto dello Slam parigino. Per Paolini è anche il miglior risultato in assoluto in carriera nelle prove del Grande Slam. Sarà l”ottava volta, la terza dal 2010, che l’Italia avrà almeno un rappresentante ai quarti di finale sia in singolare maschile, sia in singolare femminile.

Roland Garros, gioia Paolini: “Sono piccola ma cerco sempre di lottare”

“Sono piccola ma cerco di combattere, lottare e dare sempre il 100% in campo. Ora credo di più in me stessa, vincere alcune partite l’anno scorso e quest’anno mi ha aiutato. Ho fatto un grande passo in avanti”. Così Jasmine Paolini rispondendo alle domande di Mats Wilander dopo la vittoria sulla russa Elina Avanesyan e la qualificazione ai quarti di finale del Roland Garros. “Sono davvero contenta, è stata una partita dura, lei qui gioca davvero bene. All’inizio è stato difficile, le condizioni erano anche diverse dagli altri giorni, ma alla fine penso di aver fatto un grande lavoro“, ha commentato l’azzurra che nel primo set si è trovata sotto anche 0-5. “Ho cercato di rimettermi nel match game dopo game, trovare sensazioni migliori e questo ha funzionato”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata