Se il serbo si ritira o perde il match degli ottavi di finale, l'azzurro Jannik Sinner diventerà il numero uno al mondo

Jannik Sinner alla caccia del numero 1 del ranking Atp di tennis. Per far volare l’azzurro in testa alla classifica mondiale (sarebbe il primo italiano di sempre) serve una sconfitta dell’attuale numero 1, Novak Djokovic, nel match degli ottavi di finale del Roland Garros contro l’argentino Francisco Cerundolo. Ma, dopo aver vinto il primo set per 6-1, il serbo ha accusato dei seri problemi al ginocchio destro: ha quindi perso il secondo set per 5-7 e ha perso il terzo set per 3-6. Ha poi recuperato vincendo il quarto set per 7-5. IN AGGIORNAMENTO

Djokovic vince il quarto set

Dopo un’ora di battaglia, Novak Djokovic vince il quarto set con il punteggio di 7-5. Il serbo era stato sotto anche di un break, ma poi ha recuperato e si è aggiudicato la frazione.

Djokovic chiede ancora check fisioterapista ma continua a giocare

Nuova richiesta di intervento medico da parte di Novak Djokovic prima dell’inizio del quarto set. Durante il colloquio con la giudice di sedia che gli chiedeva come stesse, Djokovic ha detto di aver chiesto un antidolorifico e poi ha aggiunto: “Se possibile spegnete i riflettori che mi danno molto fastidio”.

