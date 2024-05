L'annuncio è arrivato dallo stesso tennista azzurro con una storia sul suo profilo Instagram

Matteo Berrettini non sarà al Roland Garros. L’annuncio è arrivato dallo stesso tennista azzurro con una storia sul suo profilo Instagram: “Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5 – scrive Berrettini -. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull’erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza”.

