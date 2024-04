La gioia del giovane sui social: "Grazie Jannik per la tua generosità e gentilezza"

In attesa di esordire al Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner si è reso protagonista di un altro gesto di straordinaria umanità. L’azzurro, numero 2 al mondo, ha palleggiato con un tennista affetto da paralisi cerebrale, Arthur Delaye. È stato lo stesso Delaye a rendere nota la vicenda postando sui suoi profili social il video. “Allenamento fantastico stasera con Jannik Sinner. Grazie Jannik per la tua generosità e gentilezza. Che grande momento per me, come giocatore con disabilità, condividere il campo con un giocatore così leggendario. Ricorderò questo giorno per il resto della mia vita. Un pensiero anche per il mio fantastico coach. Nonostante la disabilità credo sempre nei miei sogni”, ha scritto Arthur a corredo del video pubblicato sul suo profilo Instagram.

