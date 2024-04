Sconfitto in due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena

Torna a trionfare, dopo un lunghissimo stop per infortunio, il tennista Matteo Berrettini: vince il torneo Atp 250 di Marrakech. L’azzurro ha superato in finale lo spagnolo, numero 64 del ranking, Roberto Carballes Baena che era il detentore del torneo. Berrettini si è imposto in 2 set (7-5, 6-2) al termine di un match durato poco meno di due ore. Dopo un primo set equilibrato l’azzurro ha compiuto lo scatto decisivo nel secondo set con il break del 3-1. Per Berrettini è l’ottavo titolo in carriera. L’ultimo trionfo era stato il Queen’s Club Championship 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata