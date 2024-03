L'azzurro si è imposto in tre set col punteggio di 5-7 7-5 6-1. Vola agli ottavi anche Matteo Arnaldi

Jannik Sinner soffre ma alla fine batte l’olandese Tallon Griekspoor e si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. L’azzurro si è imposto in tre set per 5-7 7-5 6-1 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Match interrotto per la pioggia nel secondo set. Agli ottavi anche Matteo Arnaldi che ha battuto il canadese Denis Shapovalov in due set per 6-3 7-6.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata