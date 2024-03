Sospeso per oltre due ore il match con Zverev, poi alla ripresa lo spagnolo vince 6-3, 6-1

Invasione di api a Indian Wells, che ha causato la sospensione del match Alcaraz-Zverev. Poi, Carlos Alcaraz manda al tappeto Alexander Zverev e raggiunge Jannik Sinner in semifinale all’Atp Masters 1000 di Indian Wells. Lo spagnolo numero 2 del mondo si è imposto sul tedesco con il netto punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e mezza di gioco. La partita è stata interrotta per quasi due ore e dopo appena due game giocati, a causa dell’invasione di api. Lo sciame aveva nidificato nella ‘spider cam’. Le api hanno anche punto Alcaraz ma non hanno creato problemi allo spagnolo, devastante alla ripresa del gioco. Ora l’atteso match tra Sinner e Alcaraz: in palio non solo la semifinale a Indian Wells ma anche la seconda posizione del ranking.

A pause for… bees?! 🐝 Carlos Alcaraz and Alexander Zverev’s quarter-final match has been SUSPENDED due to a swarm of bees 🤯 pic.twitter.com/w8rALgPYU8 — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 14, 2024

