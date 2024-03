Jannik Sinner nella metà bassa del tabellone. Possibile sfida con Alcaraz in semifinale

Jannik Sinner nella metà bassa del tabellone, quella di Carlos Alcaraz con il quale potrebbe sfidarsi in semifinale in una sorta di “spareggio” per la seconda posizione nella classifica Atp. Questo l’esito del sorteggio del tabellone maschile di Indian Wells, primo Master 1000 del 2024 al via domani.

Il cammino del tennista altoatesino, fresco vincitore degli Australian Open e del 500 di Rotterdam, partirà dal secondo turno contro uno tra Thanasi Kokkinakis e Marcos Giron; a seguire Sinner, attuale numero 3 al mondo, potrebbe incontrare Ben Shelton e, ai quarti, Andrey Rublev o Stefanos Tsitsipas. Nella parte alta del tabellone, quella del numero 1 al mondo Novak Djokovic e del numero 4 Daniil Medvedev, sono stati sorteggiati gli italiani Lorenzo Sonego (al primo turno contro Miomir Kecmanovic), Flavio Cobolli (contro Roberto Carballes Baena), Lorenzo Musetti (al secondo turno contro uno tra Denis Shapovalov e Botic van de Zandschulp) e Matteo Fognini (contro Bernabe Zapata Miralles).

Nella parte bassa Matteo Arnaldi se la vedrà con Luca Van Assche e, in caso di vittoria, con Carlos Alcaraz al secondo turno. Torna in campo Rafael Nadal, per la prima volta dopo anni fuori dalle teste di serie, sorteggiato al primo turno contro Milos Raonic.

