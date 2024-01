Nell'olimpo del tennis azzurro ci sono anche Panatta e Pennetta

Jannik Sinner è entrato nella storia vincendo gli Australian Open: l’altoatesino classe 2001 è diventato il primo italiano a trionfare nello Slam di Melbourne. Prima di lui nessun altro campione azzurro era riuscito nell’impresa. Per lo meno non in Australia ma in Francia e negli Stati Uniti si. Nicola Pietrangeli è stato il primo a conquistare un titolo di questo calibro trionfando al Roland Garros di Parigi per ben due anni di fila. Nel 1959 sconfisse il sudafricano Ian Vermaak e nel 1960 ebbe la meglio sul cileno Luis Ayala. Sedici anni più tardi si è ripetuto Adriano Panatta che nel 1976 vinse con l’americano Harold Solomon. Anche in campo femminile l’Italia ha potuto togliersi delle soddisfazioni. Prima con Francesca Schiavone e poi con Flavia Pennetta. La tennista milanese vinse il Roland Garros nel 2010 battendo in finale l’australiana Samantha Jane Stosur. La campionessa brindisina, invece, trionfò agli Us Open nel 2015 in un derby tutto italiano giocato contro l’amica e compagna di nazionale Roberta Vinci. Sono altrettanti i successi ottenuti in coppia. Nel 1959 Pietrangeli e Sirola vinsero il doppio al Roland Garros e nel 2015 Bolelli e Fognini trionfarono agli Australian Open. Tra le donne si registrano molte più vittorie: su tutte quelle di Sara Errani e Roberta Vinci che hanno messo in bacheca le coppe di tutti e quattro gli Slam.

