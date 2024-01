Dalla presidente del Consiglio Meloni fino ai vicepremier Salvini e Tajani passando per i leader delle opposizioni Schlein, Conte e Renzi

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open, primo Slam della sua carriera. L’altoatesino si è imposto in finale sul russo Daniil Medvedev al quinto set con il punteggio 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 dopo 3 ore e 46′ di gioco. Immediati sono arrivati i complimenti da tutti i maggiori esponenti politici.

Meloni: “Sinner scrive pagina storia che ci rende orgogliosi”

“Jannik Sinner scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l’Italia conquista lo slam australiano. Un’impresa memorabile degna di un vero campione”. Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, celebra la storica vittoria agli Australian Open di tennis conquistata da Jannik Sinner, che ha battuto 3-2 in rimonta il russo Daniil Medvedev.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 28, 2024

Abodi: “Sinner formidabile, orgoglioso che sia italiano”

“Formidabile. Ma una parte fondamentale della meravigliosa vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open sta in questa immagine: i sentimenti, l’abbraccio, la riconoscenza, la squadra, la famiglia, i valori. Insieme al talento e alla tenacia, il valore dell’umiltà, dell’educazione, della gentilezza, della semplicità e della riconoscenza. E, anche dopo questa incredibile successo, della voglia di imparare e migliorare. Mai visto un campione così grande e così semplice, profondo e umano. Felice e orgoglioso che sia italiano”. Così il ministro dello sport, Andrea Abodi, sul proprio account X.

— Andrea Abodi (@andreaabodi) January 28, 2024

La Russa: “Emozionante vittoria Sinner, che orgoglio per Italia”

“L’emozionante vittoria di Jannik Sinner all’Australian Open porta l’Italia sul tetto del mondo nel tennis e ci regala un sogno inseguito per decenni. Tecnica, coraggio, tenacia e cuore: che orgoglio per noi italiani vederlo alzare il trofeo! Grazie Campione, continua così”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, celebra la vittoria agli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis, di Jannik Sinner in finale contro Daniil Medvedev.

Salvini: “Sinner campione vero, orgoglio tricolore”

“Andiamo!!! Jannik Sinner primo italiano di sempre a vincere gli Australian Open, dopo una rimonta straordinaria. Campione vero, orgoglio tricolore!”. Così in un post su X il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, celebra lo storico successo in finale agli Australian Open di Jannik Sinner, in rimonta per 3-2 contro il russo Daniil Medvedev.

🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Andiamo!!! Jannik Sinner primo italiano di sempre a VINCERE gli Australian Open, dopo una rimonta straordinaria!

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 28, 2024

Renzi: “Sinner ha scritto storia, non mollare mai”

“Emozione purissima! Oggi questo ragazzo ha scritto la storia del tennis italiano. E il bello di questo sport è che anche quando tutti pensano che sia finita, no, a tennis non è mai finita. Quindici su quindici, crederci sempre, non mollare mai. Il primo Slam per lui, il primo di una lunga serie. Grazie Jannik Sinner, viva lo sport, viva l’Italia”. Così su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi, dopo la vittoria di Jannik Sinner in finale agli Australian Open di tennis.

— Matteo Renzi (@matteorenzi) January 28, 2024

Conte: “Sinner più bell’esempio per la nostra Italia”

“Non si è rassegnato, si è rialzato nel momento più difficile e ha conquistato una vittoria storica, che ricorderemo per anni. È stata una rimonta epica. Oggi Jannik Sinner è il più bell’esempio per la nostra Italia!”. Lo scrive in un post su X il presidente del M5S, Giuseppe Conte, che pubblica a corredo una foto di Jannik Sinner in festa dopo lo storico successo in finale degli Australian Open contro il russo Daniil Medvedev.

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 28, 2024

Fontana: “Sinner scrive pagina leggendaria storia tennis”

“Con una rimonta strepitosa, Jannik Sinner ha scritto una pagina leggendaria della storia del tennis italiano. Solo i grandi campioni non si perdono mai d’animo lottando fino alla fine. Congratulazioni!”. Così in un post su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, celebra la vittoria agli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis, di Jannik Sinner in finale contro Daniil Medvedev.

Con una rimonta strepitosa, Jannik Sinner ha scritto una pagina leggendaria della storia del tennis italiano.

— Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) January 28, 2024

Tajani: “Immenso Sinner, Italia si stringe attorno a suo campione”

“Immenso Sinner!!! L’Italia si stringe attorno al suo campione. Il primo a vincere l’Australian Open. 48 anni dopo Panatta un tennista italiano vince un torneo del grande slam. Una giornata memorabile per il nostro sport. Sei un grande, Jannik!”. Così su X il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, celebra la vittoria agli Australian Open di Jannik Sinner in finale contro Daniil Medvedev.

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 28, 2024

Schlein: “Epico Sinner”

“Storia d’Italia. Epico Jannik Sinner!”. Lo scrive in un post su X la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, dopo la storica vittoria agli Australian Open, primo Slam della stagione, del tennista altoatesino in finale per 3-2 contro il russo Daniil Medvedev.

— Elly Schlein (@ellyesse) January 28, 2024

