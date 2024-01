Il presidente della Fitp: "Questa è la più grande soddisfazione. Che dobbiamo fare di altro?"

“Questa è la più grande soddisfazione. Abbiamo vinto la Coppa Davis, vinciamo ora il primo Slam, siamo stati finalisti con le donne nelle gara a squadre e finalisti nel doppio sempre agli Australian Open. Che dobbiamo fare di altro? E dirla in politichese siamo molto fortunati, dopo aver avuto la grande fortuna di aver rilanciato il tennis in Italia, raddoppiato e valorizzato gli Interbnazionali e portato in Italia gli Atp Finals abbiamo la fortuna di vincere la Coppa Savis e lo Slam”. Così a LaPresse, Angelo Binaghi, presidente della Fitp, nel celebrare il successo di Jannik Sinner, vincitore degli Australian Open, a due mesi dalla conquista della Coppa Davis. “A Sinner dirò che ho una grande fortuna ad essere presidente in un momento nel quale il tennis italiano esprime il meglio di quanto espresso nella storia, grazie ad un autentico fenomeno”, ha aggiunto.

“Il valore sociale della vittoria di Sinner è molto più ampia, è una vittoria dove noi italiani abbiamo vinto questo torneo e raggiunto questo livello grazie al lavoro, il sacrificio e la tenacia. Non credo che da altre parti questo sia successo” le parole a LaPresse di Angelo Binaghi, presidente della Fitp, nel celebrare il successo di Jannik Sinner, vincitore degli Australian Open, a due mesi dalla conquista della Coppa Davis. “È un valore che travalica il mondo del tennis. Sinner è un fenomeno sociale straordinario, per la nostra società e per il Paese. Non è solo un risultato sportivo ma è un grande personaggio con grandi valori che comunica al Paese e alle nuove generazioni, quali sono i valori per cercare di migliorare se stessi e di conseguenza rendere migliore il nostro Paese. E un fenomeno straordinario”, ha aggiunto.

“C’è un filo rosso tra la scomparsa di un campione, dentro e fuori dal campo come Gigi Riva, e l’esplosione di Jannik. Credo ci siano grandi similitudini tra i due, non solo per le prestazioni che hanno fornito ma per i principi e i valori che hanno profondamente e che trasmettono al nostro Paese. Grandi campioni come Gigi Riva e Sinner sono valori inestimabili per un Paese come il nostro, dove il lavoro e il sacrificio, il combattere senza cercare sotterfugi è stata una virtù non primaria”, ha concluso.

Binaghi: “Emozione straordinaria, Sinner vincerà ancora”

“Abbiamo vissuto un’emozione straordinaria, una di quelle date che abbiamo sognato tutta la vita di poter vedere. grazie a questo fantastico atleta abbiamo raggiunto un risultato incredibile. va dato atto al suo avversario di aver giocato due set a un livello stratosferico” ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, in collegamento da Melbourne con SuperTennis durante il lungo speciale che ha accompagnato i tifosi durante la finale.

“Tutti aspettavamo la terza ora di gioco, avrebbe potuto rappresentare lo spartiacque tra un Medvedev pimpante e un Medvedeev con più acido lattico. Sinner è un campione straordinario – ha aggiunto -. Mi piace pensare da sardo che ci sia stato un passaggio di testimone tra Gigi Riva e Jannik, due campioni straordinari e due esempi per le generazioni giovani. Due patrimoni di tutto il nostro Paese. Due campioni così, per i valori che riescono a trasmettere, credo siano siano fondamentali per cercare di avere una società migliore”. Il presidente della FITP guarda avanti.

“Non bisogna fermarsi. Ora bisogna correre ancora più di prima, dovremo moltiplicare i nostri sforzi. Jannik ha vinto il primo Slam. Giocherà, possiamo dire, tra 80 e 100 grandi tornei tra Slam, Nitto ATP Finals, Internazionali BNL d’Italia e Coppa Davis. Credo che qualcun altro ne potrà vincere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata